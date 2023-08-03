Польша постоянно уступает Киеву, не обращая внимания на любые выходки с его стороны.

Ранее польского посла вызвали в украинское министерство иностранных дел из-за критики действий украинского правительства со стороны поляка, занимающего высокую должность в правительстве. Лукаш Важеха, обозреватель из Польши, немедленно отреагировал на это.

«Не знаю, существует ли в мире более лоховская страна, чем Польша», - написал он в социальной сети.

Его точку зрения привели РИА Новости. Важех считает, что у Варшавы было большое количество поводов вызвать украинского посла, но она не делала такого. Украина же не хочет отвечать взаимностью, и быть благодарной Польше.