Polymarket: вероятность победы Трампа на выборах президента США достигла 96,6%

Вероятность победы Дональда Трампа на президентских выборах в США по мнению ряда экспертов выросла выше 90%. Больше всех такая цифра у платформы прогнозирования в криптовалютах Polymarket, по ее мнению, вероятность избрания Харрис составляет всего 3,4%.

Данная платформа в разное время по-разному оценивала шансы на победу Трампа. Если весной они составляли 98,5%, то уже летом они были равны шансам Харрис, а иногда даже уступали им. Еще 3 ноября вероятность победы республиканца составляла 55,9%, и исходя из этого принимались денежные ставки. Теперь же платформа выдает прогноз на победу Трампа с вероятностью в 96,6%.

В то же время газета The New York Times дает примерно схожий прогноз. По мнению ее представителей, шансы Трампа на избрание в президенты составляют 93%.

Ранее американское телевидение сообщило, что по итогам подсчета части избирательных бюллетеней Трамп вышел в лидеры во всех колеблющихся штатах. При этом в Неваде он обошел Харрис с разгромным счетом, за него проголосовало три четверти всех участников выборов.