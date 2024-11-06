Республиканец Трамп вышел в лидеры во всех семи колеблющихся штатах

Во всех семи штатах Америки, которые традиционно считаются колеблющимися, победил Дональд Трамп. Такие данные появились у телеканала CNN.

По сведениям журналистов, в некоторых штатах после подсчета большей части бюллетеней Трамп получил пусть небольшой, но перевес. К этим штатам относится Аризона, там республиканец набрал 49,8% голосов, у Харрис на полпроцента меньше. Чуть больший разрыв, примерно в 2-4%, в штатах Джорджия, Мичиган, Пенсильвания, Висконсин и Северная Каролина.

В то же время в Неваде Трамп побеждает с разгромным счетом. За него проголосовало 73% участников выборов, то есть фактически три четверти. У Харрис втрое меньше голосов, всего 26,2%.

Помимо этого, появился прогноз по поводу выборов в Конгресс США. Аналитики считают, что республиканцы смогут добиться в них впечатляющих успехов. Они смогут провести в Сенат 50 своих представителей, в то время как демократам достанется только 42 места. В нижней палате Конгресса разрыв сил станет еще более впечатляющим, 163 места против 108 в пользу Республиканской партии.

Ранее сообщалось, что Харрис удалось заметно сократить свое отставание от Трампа по голосам выборщиков. Если сначала тот превосходил ее почти вдвое, то впоследствии она сильно приблизилась к своему конкуренту. Сейчас счет по голосам выборщиков составляет 232 против 211 в пользу Дональда Трампа.