«Поменялись жёнами перед камерами»: Макрон и Мерц перепутали супруг на G7

На полях саммита «Большой семерки» во французском Эвиане произошел забавный эпизод с участием первых лиц двух европейских держав. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц на мгновение перепутали своих спутниц. Об этом сообщает Stern.de.

Инцидент произошел во время официальной церемонии приветствия, когда политики и их супруги позировали перед объективами камер. В сутолоке пары на какое-то время смешались: рядом с французским лидером оказалась Шарлотта Мерц, а не его супруга Брижит Макрон. Заметим, что причиной неловкости, возможно, стало визуальное сходство нарядов обеих женщин .

Однако замешательство длилось недолго. Эммануэль Макрон быстро сориентировался, взял за руку Брижит и вернул ее на свое место, тогда как освободившееся место рядом с немецким канцлером заняла Шарлотта Мерц. После этого улыбающиеся пары продолжили позировать фотографам, продолжив программу мероприятия.

Ранее сообщалось о том, что Филиппо раскритиковал Макрона за задержание танкера Tagor в Атлантике.