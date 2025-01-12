Популярность президента Франции в начале года вновь снизилась

Популярность французского лидера Эммануэля Макрона в начале наступившего года упала до показателя в 21%, что примерно достигает его исторически низкого показателя в 20%, зафиксированного в период 2018-2019 гг. Об этом сообщает издание La Tribune dimanche.

Уточняется, что, таким образом, за месяц Макрон опустился ниже еще на два процентных пункта.

Кроме того, примерно на одной строчке рейтинга с лидером страны находится премьер-министр Франции Франсуа Байру, чем он также отстает от показателей своих предшественников в аналогичный период, у которых оценка функций составляла примерно 30-35%. При этом среди членов нового французского кабмина самые высокие баллы достались главе МВД Брюно Ретайо и министру юстиции Жеральду Дарманену, показатели которых превысили 30%.

Отмечается, что в рейтинге потенциальных преемников Макрона на пост президента лидируют глава фракции националистического «Национального объединения» в Национальном собрании Франции Марин Ле Пен и председатель той же партии Жордан Барделла.

Ранее Макрон заявил, что Вашингтону следует убедить Москву о необходимости переговоров.