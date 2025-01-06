Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Вашингтон должен помочь «убедить Москву» сесть за стол переговоров для урегулирования украинского конфликта. Об этом он написал в своем аккаунте в одной из соцсетей.

Он добавил, что Штаты должны якобы помочь изменить ситуацию.

Напомним, что глава государства Владимир Путин ранее заявил об инициативах по мирному урегулированию конфликта на территории Незалежной: так, российские войска незамедлительно прекратят огонь, Москва заявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов РФ. Помимо этого, Киев должен отказаться от планов вступления в Североатлантический альянс и провести демилитаризацию и денацификацию.

Ранее Рогов рассказал о возможных провокациях украинской армии накануне инаугурации вновь избранного лидера Штатов Дональда Трампа.