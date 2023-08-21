Популярный голландский законодатель создал собственную партию

Независимый голландский законодатель Питер Омциг основал собственную политическую партию, но не стал выдвигать свою кандидатуру на пост премьер-министра на ноябрьских выборах, пишет Bloomberg.

Партия Омцига будет называться «Новый социальный договор».

Омциг, популярность которого отразилась в опросе EenVandaag, проведенном в прошлом месяце и показавшем, что он является ведущим кандидатом на замену Марку Рютте, заявил в местной газете Tubantia, что он не хочет становиться премьер-министром. Омциг сказал, что его место остается в парламенте, где он хочет возглавить фракцию новой партии.

В феврале Марк Рютте заявил, что правительству не удалось справиться с проблемой мигрантов, из-за чего он уходит в отставку. В настоящее время в Нидерландах образовался политический вакуум, на пост премьер-министра претендуют несколько кандидатов из различных политических объединений.