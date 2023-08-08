Поселок Казачьи Лагери под Херсоном перешел под контроль ВС РФ

Поселок Казачьи Лагери на левом берегу Днепра в Херсонской области перешел под полный контроль российской армии, сообщил РИА Новости боец подразделения группировки войск «Днепр» с позывным Бурят.

В ночь на 8 августа в украинской прессе начали появляться фейки о том, что ВСУ захватили этот поселок.

Агентство утверждает, ссылаясь на своего корреспондента, что в Казачьих Лагерях нет украинских военных. В населенном пункте нет звуков стрельбы из стрелкового оружия. Несмотря на это, ВСУ продолжают обстреливать поселок из минометов и артиллерии.

«Была попытка проникновения диверсантов ВСУ на территорию Казачьих Лагерей на лодках этой ночью, попытка проникновения была пресечена огнем артиллерии и стрелкового вооружения, Казачьи Лагери находятся под контролем Вооруженных сил Российской Федерации», – сказал боец «Днепра».

Он отметил, что любые попытки ВСУ вторгнуться на территорию населенного пункта будут оперативно пресекаться.

О том, что ВС РФ пресекли попытку высадки украинского десанта на территории поселка Казачьи Лагеря, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Российские военные отразили атаку ночью, 8 августа.

По словам президента России Владимира Путина, украинское «контрнаступление» началось 4 июня. Российский лидер отметил, что ВСУ не испытывают успехов ни на одном из направлений.

4 августа Министерство обороны РФ отчиталось о потерях украинской армии с начала наступления. По данным оборонного ведомства, ВСУ потеряли за два месяца более 43 тысяч своих солдат.