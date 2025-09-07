После ночных взрывов в городах Зеленский обратился к Западу

После ночных ударов по украинским городам Владимир Зеленский призвал западных партнеров к немедленному усилению противовоздушной обороны страны. Об этом также сообщил РБК , цитируя украинского лидера.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к западным странам с просьбой предоставить больше средств для противовоздушной обороны страны. Это произошло после серии ночных взрывов в различных украинских городах. В своем телеграм-канале Зеленский заявил о необходимости выполнить все договоренности, достигнутые в Париже, и выразил надежду на усиление украинской ПВО.

Власти Украины уже сообщали о взрывах в Киеве, Одессе, Днепре, Харькове, Кривом Роге и других населенных пунктах минувшей ночью. Российское Минобороны, в свою очередь, заявило об ударах по объектам военно-промышленного комплекса.

