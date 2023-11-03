«Последний рывок Киева»: как Украина попытается вернуть внимание Запада к себе

На фоне израильско-палестинского конфликта и провалов ВСУ на фронте дела Украины интересуют мировое сообщество все меньше и меньше. Теперь зарубежные СМИ уделяют минимум внимания киевскому режиму и его попыткам навредить России.

Политолог Сергей Разгуляев рассказал нам, на что могут пойти президент Украины Владимир Зеленский и его команда, чтобы хотя бы ненадолго напомнить публике о себе и выпросить новые поставки.

«От Украины уже отвернулся весь мир, потому что бессмысленно тратиться на конфликт, который совершенно не окупается. Запад хотел ослабить Россию — она стала сильнее, а удар пришелся по кошелькам США, Британии и европейцев. Украине, как воздух, сейчас нужно вернуть внимание хозяев к себе. Если этого не будет, Киев обречен на поражение», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По мнению эксперта, Киев может повторить то, что уже пытался сделать — устроить ядерную катастрофу.

«Способ, доступный Украине, только один — теракты на территории России. И не просто теракты — они хотят сделать что-то громкое, что сразу привлечет к конфликту внимание мировой общественности. Например, совершить ядерный теракт на территории какой-либо атомной станции. Конечно же, подло перевалив вину за такое на Россию. Мол, смотри, Запад, что сделали русские», — сообщил Разгуляев.

Украина, по мнению политолога, сейчас может пойти на любую подлость, так как ей уже ничего не остается. России же нужно быть бдительной. Неспроста ВСУ активно запускают дроны на Курскую АЭС и на ЗАЭС.

«Считаю все же, что планам Киева не суждено сбыться. Спецслужбы России работают отлично и такого не допустят. Последний рывок Киева не даст результатов при всем их желании, а нацизм на Украине будет окончательно и бесповоротно уничтожен», — заключил собеседник.

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