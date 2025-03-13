Послы Дании и Германии посетили МИД России

В четверг посол Дании Йеспер Вар и посол Германии Александр Ламбсдорф побывали в российском Министерстве иностранных дел. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Датский посол Йеспер Вар прибыл в здание МИД на Смоленской площади, покинув его около 16:00 по московскому времени. Дипломат передвигался на официальном автомобиле посольства с национальным флагом Дании.

Ранее в тот же день в министерство приехал посол Германии Александр Ламбсдорф. После непродолжительного пребывания он также покинул здание МИД.

Изначально цели визитов высокопоставленных дипломатов не разглашались. Однако позднее в российском внешнеполитическом ведомстве пояснили ситуацию.

Согласно информации, полученной от представителей МИД России, встречи с послами Дании и Германии были проведены в рамках обычных рабочих контактов. Таким образом, поводом для визитов европейских дипломатов стало плановое взаимодействие с российским внешнеполитическим ведомством.

Подробности обсуждаемых вопросов и результаты переговоров официально пока не раскрываются.

Ранее журналисты «атаковали» вопросами министра иностранных дел России Сергея Лаврова перед встречей президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко в Кремле.