«На фиг я сюда пришел?»: журналисты набросились на Лаврова перед встречей Путина и Лукашенко

Журналисты практически прижали к стенке министра иностранных дел России Сергея Лаврова перед встречей президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко в Кремле. Видеофрагмент, на котором представители СМИ не отпускают российского министра, опубликовал корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев.

В четверг, 13 марта, Лукашенко прилетел в Москву, где встретится с Путиным. Когда журналисты увидели Лаврова, сразу же ринулись к нему задавать каверзные вопросы, в том числе и о предстоящих контактах РФ и США. В конечном итоге, устав от бесконечной атаки СМИ, министр не выдержал.

«На фиг я сюда пришел?» — задался Лавров вопросом.

Путин и Лукашенко проводят встречу в Кремле. Ключевыми темами обсуждения станут двусторонние отношения, экономические связи, а также сотрудничество в новых направлениях. Ожидается, что президент Белоруссии также выступит в Совете Федерации.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пообщался с тремя американскими блогерами.