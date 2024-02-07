Посол Андреев: западные спецслужбы пытались вербовать сотрудников дипмиссии РФ в Польше
Фото: [AP]
Сотрудникам дипломатического представительства Москвы в Варшаве предлагалось начать сотрудничать со спецслужбами Запада, рассказал в беседе с РИА Новости российский посол в Польше Сергей Андреев.
Глава дипмиссии подчеркнул, что все попытки завербовать представителей РФ потерпели фиаско до единого.
«Были подходы к нашим сотрудникам на предмет сотрудничества с западными спецслужбами - вхолостую, коллеги реагировали как положено», — рассказал Андреев.
Посол подчеркнул, что никакие созданные искусственно «специфические условия», в которых сотрудники российских загранучреждений вынуждены день и ночь работать в Польше, не могут поколебать уверенность в своей правоте у дипломатов РФ.
«В консульском отделе посольства, генконсульствах в Гданьске, Кракове, Познани работают высококвалифицированные, опытные сотрудники. Со своими задачами они справляются должным образом и в полном объеме», — заключил Андреев.