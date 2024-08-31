Посол Антонов: РФ борется за возвращение своей дипломатической собственности в США

Российское правительство постоянно и на разных уровнях ставит вопрос перед Соединенными Штатами о возвращении ей дипломатической собственности. Об этом заявил российский посол в Америке Анатолий Антонов, его слова привело РИА Новости.

По его утверждению, российские дипработники постоянно выставляют дипломатические ноты, в которых требуют предоставить им доступ к к недвижимости для оценки ее состояния, но так же регулярно получают отказы.

«Мы постоянно и на всех уровнях ставим вопрос о возвращении нашей дипсобственности в контактах с представителями Белого дома и госдепартамента», — указал он.

Антонов подчеркнул, что за прошедшие семь лет России не был предоставлен ни один юридически весомый аргумент, который бы смог оправдать поведение Белого дома. США просто пытаются хоть как-то уязвить Россию, поэтому идут на нарушение принципа неприкосновенности собственности.

Ранее Антонов обвинил НАТО в том, что тот встал на путь конфронтации. Альянс начал готовиться к войне и не собирается от нее отказываться. Коллективный Запад ведет мобилизацию сил, чтобы сохранить свою мировую гегемонию.