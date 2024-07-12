Посол в США Антонов считает, что в альянсе встали на путь конфронтации и подготовки войны

По словам посла РФ в США Анатолия Антонова, согласно итогам недавно прошедшего саммита, в Североатлантическом альянсе бесповоротно встали на путь конфронтации и подготовки войны. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он добавил, что Вашингтон и его сателлиты мобилизуют максимум ресурсов для сохранения своей терпящей крах гегемонии.

Ранее сообщалось, что американский лидер Джо Байден в рамках пресс-конференции, посвященной итогам прошедшего саммита НАТО, заявил, что даже в случае возможности у Зеленского нанести удар по Кремлю в этом нет смысла.

Напомним, что также турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил, что перспектива прямого конфликта между военным блоком и Россией вызывает беспокойство.