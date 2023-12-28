Белый дом верен своей традиции воевать с РФ, не жалея украинских солдат. И с этой целью он отправляет Киеву очередной финансовый транш.

Российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов отреагировал на выделение Америкой Украине 250 миллионов долларов. По его утверждению, американская администрация давно осознала, что все попытки победить Россию на поле боя провалились.

«Вашингтон отсылает в Киев кровавый новогодний подарок. В очередной раз демонстрирует верность концепции войны «до последнего украинца», - написал он в микроблоге посольства РФ в Вашингтоне.

Он отметил, что Госдеп не может не видеть успехов российской армии, в частности, освобождения Марьинки. Но он продолжает толкать тысячи украинцев на гибель ради своих интересов.