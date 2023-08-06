Посол МИД РФ назвал контрпродуктивным вмешательство в дела Нигера

РФ не собирается вмешиваться в дела Нигера, так как считает такие действия контрпродуктивными. Соответствующее заявление сделал посол МИД РФ по особым поручениям Олег Озеров в эфире «Радио России» .

Озеров заявил, что присутствие российской стороны не поможет разрешить конфликт в Нигере. Посол сообщил, что Москва смотрит на происходящее там, как на внутреннее дело африканского государства. РФ не вмешивается в подобные процессы, подчеркнул посол.

Посол заявил, что является необходимым дать народу Нигера собственноручно разобраться с ситуацией внутри страны. Он указал на то, что события в стране могут быть связаны с различными процессами внутри нее.

Он уверил, что РФ не сеет хаос и не устраивает перевороты, несмотря на то, что страны Запада заявляют обратное. Посол уверен, что Запад пытается обвинить РФ в участии в определенных событиях, в попытках скрыть факт краха своей политики на территории Африки.