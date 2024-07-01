Посол Мирошник считает санкции против «Артека» свидетельством неадекватности Евросоюза
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Международный детский центр «Артeк», расположенный на крымском побережье, внесен в санкционный список Евросоюза за то, что якобы он оказывает поддержку действиям, «угрожающим территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима российского внешнеполитического ведомства Родион Мирошник дал свою оценку этому событию. Об этом сообщает радио Sputnik.
По его словам, данный центр занимается оздоровлением, развитием, продвижением, социализацией, адаптацией, восстановлением психики ребенка. И против него они вводятся санкции, что прямо свидетельствует о том, в какую деградацию сегодня впала европейская дипломатия, политика.
Политик подчеркнул, то необходимо уже задаваться вопросом об адекватности Брюсселя.