Международный детский центр «Артeк», расположенный на крымском побережье, внесен в санкционный список Евросоюза за то, что якобы он оказывает поддержку действиям, «угрожающим территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима российского внешнеполитического ведомства Родион Мирошник дал свою оценку этому событию. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, данный центр занимается оздоровлением, развитием, продвижением, социализацией, адаптацией, восстановлением психики ребенка. И против него они вводятся санкции, что прямо свидетельствует о том, в какую деградацию сегодня впала европейская дипломатия, политика.

Политик подчеркнул, то необходимо уже задаваться вопросом об адекватности Брюсселя.