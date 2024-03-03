Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник считает, что президент Украины Владимир Зеленский нанесет вред своим стремлением монополизировать право на мирные планы, заручившись поддержкой Запада.

Таким мнение представитель МИД России поделился в своих соцсетях.

«Это не более чем еще один способ затянуть кровопролитие», — считает Мирошник.

Накануне Зеленский в своем очередном видеообращении заявил, что поведение союзников Украины «невозможно понять». По словам украинского лидера, партнеры устраивают внутренние политические игры вместо того, чтобы помогать Киеву.

Зеленский регулярно обращает внимание на то, что западные партнеры теряют интерес к Украине. Президент Украины заявлял ранее, что ВСУ испытывают некоторые неудачи на фронте из-за отсутствия поставок боеприпасов.

Западная пресса также регулярно пишет о том, что западные снаряды находятся в дефиците у ВСУ. Именно поэтому, утверждали эксперты, украинская армия терпит поражение на поле боя.

Ранее военный эксперт, экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ВС РФ успешно продвигаются вперед, практически не встречая сопротивления ВСУ.