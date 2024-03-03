Военный эксперт, экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ВС РФ успешно продвигаются вперед, практически не встречая сопротивления ВСУ. Об этом он сообщил в программе BCM Podcast.

«На поле боя Вооруженные силы (Украины. — Прим. ред.) оставили большинство своих позиций. Русские идут вперед медленно, но верно, в большинстве случаев не сталкиваясь с сопротивлением ВСУ или встречая несерьезные попытки дать отпор», — сказал Макгрегор.

По словам офицера, украинская нация разрушена из-за того, что многие граждане страны покинули ее, погибли или были ранены на фронте.

Министерство обороны России сообщило, что российская армия за неделю освободила несколько населенных пунктов в ДНР. Так, например, ВС РФ взяли под свой контроль поселки Победа, Петровское, Ласточкино и Северной.

17 февраля российские военные освободили Авдеевку. Тогда об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину.

Специальная военная операция РФ на Украине началась 24 февраля 2022 года. Ее главные цели —денацификация и демилитаризация соседнего государства, а также защита мирного населения ДНР и ЛНР, которые впоследствии стали частью России.

29 февраля Владимир Путин выступил с обращением к Федеральному собранию, где обозначил цели и планы на ближайшие шесть лет. Глава государства подчеркнул вклад российских бойцов в суверенитет и защиту Родины, а также выразил им благодарность и в очередной раз подчеркнул, что все цели СВО будут достигнуты.

Ранее мы сообщали, что на Крымом минувшей ночью сбили 38 вражеских беспилотников.