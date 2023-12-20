По словам посла по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД России Родиона Мирошника, украинский лидер Владимир Зеленский может заявлять все что угодно, но всем очевидно, что его режим является преступным. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что этот режим продолжает преступления против мирных жителей, тем не менее ему за все придется нести ответственность, хотя они и стараются представить события в ином свете.

По мнению дипломата, президент Незалежной не выглядел уверенным на этой пресс-конференции, хотя и старался, а его ответ на вопрос о планах по мобилизации выглядел противоречивым, то есть он находился на «шпагате»: и будем это делать, и это не его требование.