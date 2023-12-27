Нет сомнений в том, что деньги, переданные Австрией Украине на восстановление экономики вторых, на самом деле уходят на финансирование украинских ВС. Соответствующее заявление сделал российский посол в Вене Дмитрий Любинский, его слова передает информационное агентство РИА Новости .

Дипломат заявил, что Вена соучаствует в спонсировании «накачки мира» ЕС. Речь не идет о прямых поставках оружия, но за год Австрия выделила Украине свыше 150 миллионов евро и еще 80 миллионов от правительства, указал Любинский. Он выразил уверенность в том, что данные средства уходят на финансирование украинских ВС, вместо заявленных мирных проектов.

Как это сочетается с принципами нейтралитета - риторический вопрос, добавил представитель дипмиссии. Дипломат выразил мнение, что никак, даже в случае если Вена пытается все свести к военному нейтралитету.