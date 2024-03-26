Посол России Андреев объяснил, почему проигнорировал приглашение в МИД Польши по «ракетному инциденту»

Визит в Министерство иностранных дел Польши по факту якобы пролета российской ракеты в течении 39 секунд по польской территории, не имел совершенно никакого смысла, рассказал в беседе с РИА Новости посол РФ в этой европейской стране Сергей Андреев.

В понедельник, 25 марта, МИД Польши вызвал Андреева во внешнеполитическое ведомство по «ракетному инциденту», считая, что российская ракета, летевшая в сторону Западной Украины, якобы нарушила воздушное пространство соседней страны.

«Я посчитал, что беседовать на эту тему без предъявления доказательной базы не имеет смысла, и от визита в МИД Польши отказался», — сказал Андреев.

Ранее мы писали, что польские военные с перепугу не решились сбить якобы залетевшую на 39 секунд в страну из РФ ракету.