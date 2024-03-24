Польские военные с перепугу не решились сбить залетевшую на 39 секунд в страну из РФ ракету

Ранее в ряде польский СМИ появилась информация, что одна из российских крылатых ракет, выпущенная по западной части Украины, на какое-то время использовала в своей траектории территорию соседней польши. Минобороны РФ это не подтвердило.

По словам пресс-секретаря оперативного командования Вооруженных сил Польши Яцека Горышевского, военные страны не смогли сбить русскую ракету, хоть и знали, что она летит в польском воздушном пространстве.

«В случае этой ракеты не было решения об ее уничтожении. Кроме того, ракета пребывала в нашем воздушном пространстве очень короткое время и не была в зоне действия наших наземных огневых средств», — цитирует Горышевского РИА Новости.

Представитель полького военного командования добавил, что российская крылатая ракета летела на высоте поорядка 400 метров со скоростью более 800 километров в час.

Горышевский также сообщил, что организовывать поиски ракеты не имеет смысла, так как она, по предварительным данным, упала не на территории польши.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Ранее подполье Николаева сообщило, что ВС РФ поразили украинские Су-24, бившие ночью по Севастополю. Координатор Сергей Лебедев подчеркнул, что определить цели россиянам помогли сообщения подпольной агентуры из Одессы.