Соединенные Штаты давно уже нарушали и букву, и дух этого договора. Поэтому все заявления о том, что американцы заинтересованы в нем, являются «пустым сотрясанием воздуха».

Договор о наступательных стратегических вооружениях был приостановлен со стороны России еще в феврале этого года. Анатолий Антонов, российский посол в США, напомнил, что Вашингтон нелигитимно вывел из-под действия договора ряд своих вооружений, благодаря чему перестал соблюдаться лимит с американской стороны. Все предложения Москвы привести проблемные моменты в необходимое соответствие Белым домом попросту игнорировались. Дипломат приходит к выводу, что договор необходим Америке не для реального ограничения вооружений.

«Реальная цель США - добиться доступа на российские базы СНВ, чтобы заполучить информацию о развитии нашего стратегического арсенала», - указал он.

Поэтому все заявления официальных лиц из США, призывающие РФ вернуться к соблюдению договора, - обычное сотрясание воздуха.