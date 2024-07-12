Байден высказался о возможных ударах ВСУ по Москве и Кремлю американским оружием

Глава Белого дома Джо Байден на пресс-конференции по итогам завершившегося в США саммита НАТО порассуждал об гипотетических ударах украинских военных вглубь России, включая Москву и Кремль.

Как сообщает РИА Новости, президент США отметил, что даже если бы такое и случилось, от это не было бы, по сути, никакого толку.

«Если бы у Зеленского была возможность наносить удары по Москве, по Кремлю — это имело бы смысл? Не имело бы», — отрезал Байден.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что нынешняя американская администрация находится в тесном контакте с Киевом в вопросе обсуждения ограничения Украине на удары оружием США по целям вглубь территории России.

Напомним, главком ПВО генерал-лейтенант Семенов заявил, что счет уничтоженных украинских беспилотников идет уже на десятки тысяч. По его данным, с начала спецоперации было перехвачено 27 тысяч дронов ВСУ различных моделей.