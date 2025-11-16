Посольство России в Вашингтоне, отмечая 92-ю годовщину установления дипломатических отношений между двумя странами, заявило, что Москве и Вашингтону неоднократно удавалось избежать опасной эскалации, в том числе в периоды наиболее острых кризисов, пишет РИА Новости . В дипмиссии подчеркнули, что обе стороны находили выход из напряжённых ситуаций, понимая свою ответственность перед всем миром.

В заявлении напомнили, что наиболее серьезные испытания пришлись на время Карибского кризиса, а также на инцидент с южнокорейским пассажирским самолетом. Несмотря на резкое обострение, стороны сумели предотвратить дальнейшее ухудшение отношений.

Посольство также отметило, что в совместной истории есть значимые позитивные эпизоды: сотрудничество при создании ООН, заключение ключевых договоренностей по контролю над вооружениями и историческая стыковка советского «Союза» и американского «Аполлона» в 1975 году.

