Швеция усилит военно-морской потенциал в Балтийском море к 2030 году

Швеция планирует увеличить количество своих подводных лодок и боевых кораблей в Балтийском море к 2030 году, сообщает финский портал Yle. Об этом пишет " Интерфакс ". В частности, количество шведских подводных лодок в этом регионе будет увеличено с трех до пяти.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон отметил, что также ведется процесс приобретения четырех новых боевых кораблей. По его словам, новые подводные лодки помогут Швеции и Финляндии в случае "кризисной ситуации", особенно вокруг Аландских островов.

Аландские острова, согласно международным соглашениям, остаются демилитаризованными, и на них нет военных объектов. Однако, Йонсон не считает, что это создает "военный вакуум", заявив, что Швеция укрепляет свой военный потенциал в регионе.

Новое оборудование, включая подводные лодки, должно быть готово к 2030 году. Стоимость строительства двух новых подводных лодок уже превысила 2 миллиарда евро.

После начала войны в Украине Швеция и Дания усилили защиту стратегически важных островов Балтийского моря, таких как Борнхольм и Готланд. Важно, что финский военно-морской флот не имеет подводных лодок с времен Второй мировой войны.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбург доставили редкий фрагмент метеорита, замеченного с борта авиалайнера.