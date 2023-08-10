Посольство РФ отреагировало на заявления США о помощи Украине

Посольство РФ в США заявило, что заявления Белого дома о том, насколько необходимо продолжать оказывать военную помощь Украине, несмотря на то, что общественность постепенно перестает поддерживать это, является признанием провала американской стратегии. Соответствующее заявление было опубликовано в социальных сетях посольства.

В посте отмечается, что несмотря на это, американское правительство делает вид, что все проходит как запланировано. Более того, оно игнорирует тот факт, что все больше американских аналитиков заявляют, что контрнаступление ВСУ провалилось.

Посольство РФ призвало власти Штатов одуматься и признать тот факт, что США только повышают градус конфликта и увеличивают количество жертв конфликта «ради иллюзорной победы над Россией на поле боя».