Более 470 мирных жителей России за последние три недели пострадали от оружия НАТО, которое страны-члены альянса направили Вооруженным силам Украины. Об этом в четверг, 11 июля, на заседании Постоянного совета ОБСЕ заявил постпред РФ при организации Максим Буякевич.

Дипломат подчеркнул, что среди пострадавших – 127 детей. Кроме того, из более 470 раненых мирных жителей 37 человек погибли от полученных травм.

«Обо всех этих жертвах, в том числе о погибших 23 июня на пляже Севастополя детях, молчит киевский режим и его западные спонсоры. Позорно замалчивает эти преступления и руководство ОБСЕ», – заявил Буякевич, его слова опубликованы на сайте МИД РФ.

Он объяснил и причины, по которым Постсовет ОБСЕ был созван 9 июля. По мнению дипломата, это было сделано лишь для того, чтобы достичь необходимого «эмоционального эффекта» и сплотить ряды НАТО для продолжения поставок вооружений на Украину.

ВСУ утром в воскресенье, 23 июня, атаковали Севастополь несколькими ракетами ATACMS американского производства. Четыре из них удалось сбить боевыми расчетами ПВО, еще одна отклонилась от траектории полета на конечном участке и была ликвидирована над городом. однако множество осколков кассетных суббоеприпасов упали на Учкуевку прямо на пляж. Губернатор Михаил Развожаев объявил 24 июня в Севастополе днем траура.

Ранее мы рассказывали, как во время обстрела Учкуевки владельцы «бананов» продолжали катать детей, назвав ракеты ВСУ — салютом на День Нептуна.