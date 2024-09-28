Рафаэль Гросси может получить доказательства обстрелов Запорожской АЭС со стороны украинских военнослужащих, если они совершат ошибку, которая позволит проследить атаку до них. Такую точку зрения высказал Михаил Ульянов, представитель России при международных организациях в Вене, сообщило РИА Новости.

На Российском энергетическом форуме он заметил, что в настоящее время нет четких улик, которые Гросси мог бы представить мировому сообществу как убедительные доказательства украинской деятельности.

«В теории такие улики могут появиться, если украинская сторона поведет себя безрассудно, но поскольку удары наносятся дронами, которые следуют непредсказуемым маршрутом, Гросси не может утверждать, что эти действия принадлежат украинцам», — отметил Ульянов.

Запорожская АЭС, расположенная вблизи города Энергодар на левом берегу Днепра, является крупнейшей атомной электростанцией Европы по количеству блоков и установленной мощности.

Ранее сообщалось, что Картаполов обозначил возможные причины для использования ядерного оружия.