В понедельник 18 декабря Евросоюзом был опубликован новый пакет ограничений в отношении РФ, в который вошли новые экономические и персональные санкции, в том числе и на импорт алмазов из РФ. Сообщается, что под санкции попало почти 150 фигурантов, среди которых 61 физическое лицо и более 80 организаций.

Представители дипломатической миссии заявили, что по большей части новый пакет не нужен был даже самим странам блока. Дипломаты указали на то, что данные ограничения никак не помогут ни экономикам, ни населению данных государств. По их мнению, новые ограничения нужны были бюрократии ЕС, которой необходимо выполнить «план по санкциям».

Дипломаты также выразили мнение, что в Брюсселе никто уже даже не утруждает себя объяснением смысла этих санкций. Они указали на то, что цель по уничтожению российской экономики так и не была достигнута, так же как и изоляция РФ на международной арене. Представители дипмиссии подчеркнули, что данная цель «не могла быть достигнута априори», что очевидно для всех, кроме европейских бюрократов.