Потенциальное вторжение США в Гренландию назвали «самой короткой войной»

Возможное военное присоединение Гренландии к США при президентстве Дональда Трампа может стать кратчайшей вооруженной конфронтацией в истории, сообщили аналитики в статье газеты Politico.

Этот вывод основан на том, что американские военные присутствуют в Гренландии с 1940-х годов. Официально их размещение на острове было оформлено в соглашении между США и Данией в 1951 году.

В то время была создана крупнейшая арктическая авиабаза «Туле», которая вмещает до 10 тыс. военнослужащих и оснащена стратегическими бомбардировщиками с возможностью применения ядерного оружия.

В 2023 году база была переименована в космическую базу Питуффик, которая выполняет функции системы предупреждения о ракетных атаках и контроля в Арктике.

По данным издания, США по договору взяли на себя ответственность за защиту Гренландии от любых угроз, поскольку «Вооруженные силы Дании не могут сопротивляться потенциальному агрессору без внешней помощи».

Ранее сообщалось, что советник Трампа Уолц попросил Гренландию для США из-за 60 ледоколов у России.