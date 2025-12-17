«Потерянный элемент партнерства». Президент Польши раскритиковал Зеленского за пренебрежительное отношение к помощи

В своем интервью изданию Wiadomosci польский президент Кароль Навроцкий высказал открытую критику в адрес Владимира Зеленского. По словам Навроцкого, украинский лидер стал воспринимать масштабную поддержку со стороны Польши как нечто гарантированное и не требующее взаимных диалога и учета интересов.

Ключевой претензией стало ощущение утраты паритетности в двусторонних отношениях.

«У меня такое ощущение, что Владимир Зеленский за последние несколько лет привык воспринимать помощь от Польши как что-то само собой разумеющееся. С нами не нужно ни о чем договариваться, не нужно разговаривать, потому что мы и так в этом участвовали и все отдали», — констатировал глава польского государства.

Наряду с этим, Навроцкий отдельно подчеркнул, что между странами, по его мнению, был утрачен критически важный «элемент партнерства». Эта формулировка указывает на переход в повестке от безусловной солидарности к требованию более взвешенного и прагматичного взаимодействия, где позиция Варшавы также подлежит обсуждению.

