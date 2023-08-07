Повреждения танкера «Сиг» перекроет специальный железный пластырь

Росморречфлот сообщил о готовности специального железного пластыря, который перекроет повреждения танкера «Сиг». В ведомстве отметили, что сейчас ведутся работы по его установке.

«В течение дня 06.08.2023 … водолазами и сварщиком проводились работы по подготовке металлического пластыря. В 16.00 работы по изготовлению пластыря завершены… На утро 07.08.2023… ведутся работы по установке пластыря», – следует из сообщения Росморречфлот.

Также в ведомстве отметили, что продолжаются работы по откачке воды и осушению машинного отделения.

В ночь на субботу, 5 августа, танкер «Сиг» подвергся атаке надводного дрона ВСУ. Судно находилось на подходе к Керченскому проливу. В результате атаки у танкера образовалась пробоина в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта. По информации Росморречфлота, танкер остался на плаву, загрязнения окружающей среды нет.

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк сообщил, что атака надводного дрона является «спецоперацией», устроенной СБУ.

Ранее СМИ сообщили, что надводный дрон, атаковавший «Сиг», нес 450 килограмм тротила.

1 августа ВСУ также предприняли попытку атаковать гражданские суда, следовавшие к Босфору. Надводные беспилотники обнаружили военные корабли, которые сопровождали торговые суда. Они же и уничтожили аппараты.

В этот же день Министерство обороны России сообщило о попытках атаки на патрульные корабли Черноморского флота «Сергей Котов» и «Василий Быков». Беспилотники были уничтожены с помощью оружия, находившегося на судне.