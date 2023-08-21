«Правилам следуют не все»: выяснилось, кто первым в современном мире может применить ядерное оружие

Ядерная угроза продолжает обсуждаться в мире. Например, о вероятности применения такого оружия массового поражения со стороны КНДР говорил президент Южной Кореи Юн Сок Ель, пишет Kyodo.

Однако, как рассказал политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров, в реальности угроза исходит совсем не с той стороны. По его словам, для большинства стран-членов «ядерного клуба» наличие этого вида оружия — гарант национального суверенитета и инструмент сдерживания в противостоянии с геостратегическими соперниками.

«Военные доктрины и политики в области ядерного сдерживания большинства стран, обладающих атомным оружием, мало чем отличаются от военной доктрины России и ключевых положений государственной политики РФ в области ядерного сдерживания»,— уточнил Сипров в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Собеседник напомнил, что Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на ядерную атаку или использование против нее других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

«Следование этим «правилам игры» позволяют поддерживать военно-политическую стабильность в мире. Несмотря на серьезные конфликты и противоречия, никому в голову не придет начать кидаться боеголовками без весомого и реального повода», — отметил политолог.

Эксперт добавил, что в эту сугубо оборонительную концепцию укладываются и заявления некоторых российских политиков. Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев нередко напоминает о том, что Россия может использовать ядерное оружие, но при этом всегда дает понять, что его применение возможно только в рамках установленных в России норм — то есть, как крайнее средство обороны.

«Правилам «ядерного клуба» следуют не все. Так, США дважды применили атомные бомбы без всякой военной необходимости, планировали и продолжают планировать превентивные ядерные удары, прежде всего — по территории России, разрабатывают планы «ограниченной ядерной войны», — пояснил Сипров.

Разумеется, уточнил он, от агрессивной политики ядерного запугивания соперников до фатального решения — далеко.

«Однако сам характер такой политики повышает вероятность как сознательного решения использовать ядерное оружие, так и трагической ошибки с непредсказуемыми последствиями. То есть, если кто-то использует ядерное оружие, скорее всего это будут США», — подытожил политолог.

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