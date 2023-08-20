Грызлов рассказал, каким будет ответ России в случае атаки на Белоруссию

Тем, кто держит в уме или замышляет нападение на территорию союзной России Белоруссии, неплохо бы знать, что тогда эти силы столкнутся со всей мощью российских вооруженных сил, заявил посол РФ в РБ Борис Грызлов.

В интервью белорусскому телеканалу СТВ дипломат подчеркнул, что Москва будет считать нападение на Белоруссию нападением на территорию Российской Федерации. И ответит всеми имеющимися у ВС РФ вооружениями.

«Президент России Владимир Владимирович Путин четко сказал, что в рамках Союзного государства в случае нападения на территорию Беларуси мы будем считать это нападением на Россию. Военная доктрина Российской Федерации предполагает в этом случае ответ всеми нашими возможными средствами вооружения», - сказал Грызлов.

Будет ли среди ответных мер России применение ядерного оружия Грызлов не уточнил.

Ранее сообщалось, что президент Александр Лукашенко дал поручение правительству наладить диалог между Польшей и Белоруссией.