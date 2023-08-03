Правительство РФ включило Норвегию в список недружественных стран

Российское правительство включило Норвегию в список иностранных государств, совершающих недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом.

В заявлении кабмина говорится, что данный указ ограничивает число лиц, которые признанная недружественной страна может нанимать для работы в своих учреждениях в России.

В отношении Норвегии такой лимит составляет 27 человек.

Первыми в мае 2021 года список недружественных стран открыли США и Чехия. Позже в него были включены Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия. В правительстве заявили, что список может быть пополнен из-за непрекращающихся враждебных действий против российских диппредставительств в ряде стран.