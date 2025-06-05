Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом США Трампом

В четверг, 5 июня, состоялся телефонный разговор межу китайским лидером Си Цзиньпином и президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Об этом сообщило национальное телевидение Китая.

По словам журналистов, разговор между главами двух государств состоялся 5 июня, вечером по пекинскому времени.

«Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом», — указали они.

При этом не было приведено никаких подробностей этого общения, не было объявлено о темах, которые затрагивались во время беседы.

Ранее Трамп после разговора с Путиным сообщил о запланированной Россией атаке по ряду украинских объектов. Его об этом уведомил президент РФ и предупредил, что будет вынужден ответить Киеву на его удары по аэродромам в глубине российской территории. По словам главы Белого дома, он и его российский коллега общались по поводу украинских ударов по РФ.