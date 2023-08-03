Обычные люди начинают уставать от непрерывных поставок различных ресурсов Киеву, поэтому западные правительства обязательно пересмотрят свою политику.

Советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин заявил, что поток военной техники на Украину уже заметно сократился. В дальнейшем он еще больше уменьшится, а также упадет количество любой помощи, которая оказывается правительству Зеленского.

«Граждане западных стран недовольны тем, что их страны вынуждены оказывать финансовую, военную помощь Украине», - указал он.

Его слова привели РИА Новости. Гагин добавил, что из-за поставок для нужд ВСУ граждане Евросоюза и США вынуждены сами испытывать ограничения, в особенности из-за энергокризиса. В скором времени должен наступить переломный момент, в результате которого Украина потеряет множество своих союзников.