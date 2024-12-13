Премьер Армении Пашинян отправился в Москву для участия в заседании ЕАЭС

О своей поездке в столицу России премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал в соцсетях, разместив видеоролик из самолета. Соответствующей новостью также поделились в пресс-службе правительства Армении.

В пятницу, 13 декабря, в Москве пройдет очередное заседание межправительственного совета, на котором его участники поднимут и обсудят актуальные вопросы, касающиеся углубления экономической интеграции в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

На мероприятии будут присутствовать главы правительств пяти стран-участниц объединения. Премьер-министр Армении Никол Пашинян прилетит в Москву как раз для участия в заседании ЕАЭС. О своем вылете в столицу он рассказал в соцсетях, выложив видеоролик из самолета. Судя по кадрам, премьер продолжает свою работу, даже будучи на борту, — на этом видео он сидит в наушниках перед ноутбуком.

Незадолго до поездки Пашинян обратился к нескольким чиновникам, попросив их уйти в отставку. Как выяснилось, это необходимо для дальнейшего развития государства, хотя Пашинян не умалил успехи своих коллег и их заслуги.