Премьер Армении Пашинян попросил уйти в отставку ряд высокопоставленных чиновников

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил информацию о том, что попросил нескольких высокопоставленных чиновников покинуть свои посты. Об этом он написал в соцсетях.

В числе тех, кто должен уйти в отставку, числятся министр внутренних дел Ваге Казарян, глава Антикоррупционного комитета Сасун Хачатрян, глава Следственного комитета Армении Аргишти Кярамян, руководитель Комитета государственных доходов Рустам Бадасян и министр территориального управления Гнел Саносян.

По словам Пашиняна, причины этой просьбы не являются личными, а касаются системных изменений, необходимых для дальнейшего развития армянской государственной системы. Он подчеркнул, что не отрицает заслуги уходящих коллег в укреплении государственности и достижения важных результатов в своей деятельности.

Пашинян занимает пост премьер-министра Армении с 8 мая 2018 года. До этого он исполнял обязанности премьера с 25 апреля по 2 августа 2021 года и стал победителем на парламентских выборах.

Приход Пашиняна к власти воспринимался некоторыми наблюдателями как символ демократических изменений в стране, в то время как другие отмечали его популистские методы. В его новое правительство вошли многие либеральные активисты, представляющие западные НПО, которые занимают ключевые должности, а также сторонники «бархатной» революции, у которых не было политического опыта.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с победителем выборов в США Дональдом Трампом.