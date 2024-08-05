Премьер-министр германской федеральной земли Бранденбург Дитмар Войдке (СДПГ) выступил за немедленное заключение мира между Россией и Украиной.

С требованием принять меры для урегулирования конфликта между странами он обратился к правительству. Его слова приводит Tagesspiegel.

«В Европе идет война два с половиной года. И я ожидаю, что правительство ФРГ приложит все возможные дипломатические усилия быстрее», — сказал Войдке, выступая на предвыборном мероприятии в Шведте.

Ранее премьер другой федеральной земли —Тюрингии, Бодо Рамелов от партии «Левые», также выступил за диалог с Россией.

В интервью медиагруппе Funke он заявил о необходимости реорганизации системы европейской безопасности. По его мнению, Россия должна быть частью мирового порядка. Рамелов считает, что все страны должны сформировать оборонительный союз и подписать пакт о ненападении.

Специальная военная операция (СВО) РФ на Украине началась 24 февраля 2022-го года. Объявляя о ее начале, президент РФ Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР.

Российская сторона неоднократно заявляла о готовности к переговорам с Киевом. Как отмечал Владимир Путин, Украина сама приняла решение ограничить любые контакты с РФ.

Ранее сообщалось, что в офисе президента Украины Владимира Зеленского в очередной раз призвали к завершению конфликта.