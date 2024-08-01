В офисе Зеленского в очередной раз призвали к завершению конфликта

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак призывал к скорейшему завершению конфликта. Он надеется, что этому поспособствуют решения на следующей мирной конференции. Об этом помощник украинского главы заявил в интервью Bloomberg.

Украинские власти все чаще призывают к разрешению конфликта и даже намекают на то, что готовы принять некоторые условия России. Раньше Киев занимал категоричную позицию, отрицая даже возможность переговоров. Сейчас ситуация изменилась, что в очередной раз подтвердили в офисе Зеленского.

«Самое важное ожидание от второго саммита — это формирование основных предпосылок для прекращения боевых действий... Нам нужно завершить эту войну как можно скорее для достижения справедливого мира», — заявил Ермак.

Также Ермак не исключил, что переговоры можно устроить на территории одной из стран глобального Юга или на Ближнем Востоке. По словам политика, хорошо для решения столь важных вопросов подойдет и Китай, который ранее заявлял о желании помирить Москву и Киев.

Ранее сообщалось, что Зеленский предварительно согласился на референдум по передаче территорий России.