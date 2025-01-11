Премьер Гренландии пожаловался на зависимость от Дании

Премьер Гренландии Муте Эгеде заявил, что острову недостаточно самостоятельности в ведении внешнеполитической деятельности из-за зависимости от Дании.

Когда Эгеде хочет встретиться с лидером другой страны, он должен быть с послом Дании. В этих вопросах Гренландия хотела бы быть независимой, передает слова Эгеде датская телерадиокомпания DR.

7 января избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он подчеркнул стратегическую важность острова для национальной безопасности и защиты «свободного мира», в том числе от Китая и России.

Премьер Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не продается. Трамп же отказался давать обещание, что США не будут использовать военную силу с целью подчинения Гренландии.

Он также отметил, что жители острова не хотят быть ни датчанами, ни американцами, они хотят быть гренландцами.

Ранее сообщалось о том, что Трамп начал переговоры с частным сектором о покупке бизнеса в Гренландии.