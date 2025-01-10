Трамп начал переговоры с частным сектором о покупке бизнеса в Гренландии

С ноября переходная команда избранного президента США Дональда Трампа ведет переговоры с представителями частного сектора о возможностях бизнеса в Гренландии, включая проекты по добыче редкоземельных металлов и строительство новой гидроэлектростанции, сообщило агенство Bloomberg, ссылаясь на источник.

На острове находятся значительные запасы золота, алмазов, урана и редкоземельных металлов, которые применяются в производстве электроники.

Американские власти считают инвестиции в минеральный сектор Гренландии стратегически важными для сдерживания влияния Китая на глобальном рынке редкоземельных металлов, отмечает агентство.

Кроме того, Трамп опубликовал видео, в котором жители Гренландии призывают Соединенные Штаты купить территорию, принадлежащую Дании. На записи видно несколько гренландцев в кепках MAGA, выражающих поддержку Трампу и его идеям.

Некоторые из них прямо просят «купить Гренландию» и утверждают, что хотят стать частью США. Член гренландского парламента Пипалук Люнге заявила, что визит Трампа-младшего был срежиссирован, чтобы создать ложное впечатление о поддержке идеи MAGA в Гренландии.

Она подчеркнула, что местные жители на самом деле стремятся к сохранению независимости и демократии. В ответ представитель Трампа-младшего отверг обвинения и отметил, что его поездка была предназначена для съемки контента для подкастов, без планов встреч с властями.

Ранее сообщалось, что США развивают аэродромные мощности для истребителей F-35 на территории Гренландии, которые способны использовать ядерное оружие.