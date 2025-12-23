Премьер Грузии Кобахидзе заговорил о восстановлении дипломатических отношений в Россией

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в интервью для телекомпании «Рустави 2» подчеркнул, что позиция грузинского правительства по отношению к России ясна и имеет свои границы, однако при этом придерживается прагматичного подхода, который позволяет поддерживать торгово-экономические отношения.

Он подчеркнул, что значительное улучшение дипломатических связей с Москвой невозможно, пока вопрос о независимости Южной Осетии и Абхазии остаётся актуальным для Грузии.

«...пока оккупированы 20% наших территорий, два исторических региона, до этого, естественно, невозможно существенно сменить статус-кво, в том числе подразумеваю восстановление дипломатических отношений», — сказал грузинский премьер.

Кобахидзе отметил, что Тбилиси продолжает поддерживать торгово-экономические связи с Москвой и планирует сохранять их в будущем. По его словам, это выгодно для обеих стран.