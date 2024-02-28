Премьер Италии Мелони призналась, что ни одна ее детская мечта не сбылась

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призналась, что ни одна ее тайная мечта в жизни не сбылась, передает La Repubblica.

Мелони рассказала, что мечтала стать певицей, но у нее нет слуха. Стать членом сборной Италии по волейболу помешал малый рост. Еще Мелони грезила о встрече с Майклом Джексоном, но тот умер раньше, чем такое рандеву могло состояться.

Также политик добавила, что должность премьер-министра не была той вещью, о которой она когда-либо мечтала.

Мелони возглавляет итальянское правительство с октября 2022 года.

Ранее Мелони заявила, что хочет разработать такой план помощи Украине, который не разозлил бы собственных граждан.