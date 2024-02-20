Премьер Кобахидзе заявил, что Грузия не станет присоединяться к антироссийским санкциям

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сказал, что Тбилиси не будет вводить антироссийские санкции.

Это заявление он сделал в Брюсселе на совместной пресс-конференции с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем.

Кроме того, Кобахидзе заявил, что очень огорчен призывами некоторых безответственных украинских политиков «открыть второй фронт» с Россией. Боррель, в свою очередь, отметил, что он таких призывов не слышал.

Кобахидзе еще в мае прошлого года рассказал, что с такими требованиями к закавказской республике обращались глава СНБО Алексей Данилов и советник офиса президента Михаил Подоляк.