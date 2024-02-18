Премьер-министр Эстонии Каллас считает законными требования Москвы по замороженным на Западе активам

Политика

Фото: [Издательство «Подмосковье»]

По словам премьер-министра Эстонии Каи Каллас, Москва обладает законными требованиями по отношению к замороженным в западных странах активам, в связи с чем для передачи их Киеву важно найти решение данной проблемы. Об этом передает Die Welt.

Она добавила, что следует подумать о нетрадиционных решениях.

По мнению эстонского политика, Россия боится за свои замороженные активы.

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